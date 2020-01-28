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Защита убившего аспирантку Соколова попросит о дополнительных экспертизах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки в Санкт-Петербурге историка Олега Соколова Александр Почуев не стал раскрывать результаты психолого-психиатрической экспертизы.

"Это тайна следствия. Могу сказать, что мы не удовлетворены некоторыми ответами и будем просить о проведении дополнительных экспертиз", - сказал Почуев журналистам во вторник. Адвокат добавил, что состояние Соколова "удовлетворительное, но он подавлен".

Информированный источник во вторник рассказал "Интерфаксу", что эксперты признали Соколова вменяемым.

Ранее СМИ сообщили, что психиатрическая экспертиза, проведенная в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского признала Соколова вменяемым. Это значит, что во время совершения преступления и сейчас он не страдает "хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики".

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал.

По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке, но упал в реку, откуда и был извлечен с отрезанными женскими руками в рюкзаке. Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 11 ноября Соколов был заключен под стражу.

Уволенный после убийства из СПбГУ 63-летний историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.

Хроника 09 ноября 2019 года – 28 января 2020 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Санкт-Петербург Олег Соколов

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