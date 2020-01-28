В Турции китайские рабочие попали под карантин с подозрением на коронавирус

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В турецкой провинции Аксарай 12 рабочих, девять из которых - китайцы, помещены под карантин из-за подозрения на заражение новым коронавирусом, сообщила во вторник турецкая газета "Сабах".

По данным издания, у двоих китайцев, которые работали на хранилище природного газа, наблюдается головокружение, тошнота и рвота. Рабочие прилетели из Китая пять дней назад.

Как сообщают местные власти, проводятся необходимые анализы и тесты на определение коронавируса.

Накануне турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявлял, что в Турции нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, в Китае за минувшие сутки число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 106 человек, число заболевших достигло 4515.

Всего по стране, в том числе в Гонконге, Макао, а также на Тайване за минувшие сутки число смертельных случаев в результате нового типа пневмонии выросло на 26 человек, число выявленных заболевших составило 1771 человек.

Случаи заболевания также отмечены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Камбодже и Германии.