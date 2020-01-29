Обвиняемый в злоупотреблениях глава калининградского Советска ушел в отставку

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Глава администрации города Советска в Калининградской области Николай Воищев ушел в отставку по собственному желанию.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации муниципалитета, заявление об отставке по собственному желанию Воищев сделал в среду на заседании Совета депутатов.

"Эта отставка принята большинством народных избранников, несмотря на то, что контракт с ним был заключен до сентября этого года. В этой должности он работал с 2015 года", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в ходе выступления бывший глава перечислил свои успехи, заявив, что основные обязательства перед жителями Советска им выполнены. В кулуарах администрации Воищев рассказал, что теперь будет больше внимания уделять своей семье, в которой воспитывается шесть детей.

Как сообщалось со ссылкой на региональный СКР, в январе 2019 года в отношении Воищева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Глава администрации обвиняется в том, что, используя свои служебные полномочия, незаконно передал в свою частную собственность без проведения торгов земельный участок площадью 1259 кв. м стоимостью свыше 984 тыс. рублей. Затем он незаконно объединил этот участок с другим с присвоением ему нового кадастрового номера.

Через некоторое время Воищев от имени администрации Советского городского округа заключил с собой лично договор купли-продажи объединенного земельного участка за плату в сумме 63,6 тыс. рублей и зарегистрировал на него право собственности.