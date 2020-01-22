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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Иван Голунов потребовал от государства извинений

Его жалоба направлена генпрокурору Игорю Краснову

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему извинения от имени государства.

Жалобу он подал на имя нового генпрокурора Игоря Краснова.

"Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства", - говорится в обращении.

Он также указал, что извинения должны приноситься в письменной форме не позднее месяца со дня прекращается уголовного преследования за причиненный вред.

6 июня сотрудники полиции задержали журналиста в центре Москвы. На следующий день стало известно, что ему хотят вменить попытку сбыта наркотиков. Пресс-служба столичного управления МВД заявляла, что наркотики нашли у него при себе и дома и что его проверяют на связи с группировкой наркоторговцев. 8 июня суд поместил его под домашний арест. Он вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению, а дело по факту обнаружения наркотиков будет расследоваться.

В связи с этим делом были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также были уволены четыре сотрудника полиции, которые задерживали Голунова.

Осенью Голунов заявил, что его перестали вызывать к следователю и что дело о его задержании забуксовало. В конце ноября он получил из Следственного комитета ответ об отсутствии обстоятельств, указывающих на то, что в его отношении было совершено преступление. Поэтому в СК не увидели оснований для регистрации его жалобы и проведения по ней процессуальной проверки.

После этого Голунов пожаловался на следствие в ФСБ. Эта жалоба была передана в Генпрокуратуру.

В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что в связи с задержанием журналиста были уволены пять сотрудников полиции и на них было заведено уголовное дело. Затем адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что дело на полицейских возбудили за день до конференции.

В январе Голунов был признан потерпевшим по этому делу и был вызван в Следственный комитет на опрос. Дело расследуется по статье о превышении должностных полномочий.

Иван Голунов Игорь Краснов Генпрокуратура Москва МВД СКР ФСБ Владимир Путин

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