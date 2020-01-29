Что произошло за день: среда, 29 января

Лабораторная копия нового коронавируса, отставка губернатора Чувашии и задержание экс-полицейских по "делу Голунова"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Австралии создали лабораторную копию нового коронавируса. Эксперты считают, что это ускорит создание вакцины. Между тем США уже вывезли более двухсот своих граждан из Уханя, то же планирует сделать Великобритания с условием двухнедельного карантина для возвращенных домой подданных. Россия продолжает обсуждать с китайскими властями эвакуацию граждан из Уханя. Между тем вирус продолжает распространятся: первые случаи заболевания зафиксированы в Финляндии, ОАЭ и Тибете. В Германии вирус подхватили еще трое сотрудников компании Webasto. Российский вирусолог Сергей Нетесов считает, что рост заболеваемости будет наблюдаться еще около двух недель.

- Президент Турции обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкары заканчивается терпение из-за ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. Российские военные заявили, что удары наносятся точечно и исключительно в ответ на атаки боевиков, из-за которых с 9 января погибли 211 сирийских военных и 121 мирный житель.

- Президент РФ помиловал израильтянку Нааму Иссахар. Девушка была приговорена в России к 7,5 годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

- Сергей Приходько стал помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Ранее чиновник занимал должность заместителя главы аппарата правительства.

- Губернатор Чувашии отправлен в отставку после скандалов. Михаила Игнатьева, призывавшего "мочить" журналистов и заставившего офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от машины, президент РФ уволил в связи с утратой доверия. Врио губернатора назначен депутат Госдумы от Чувашии Олег Николаев.

- Пятеро бывших полицейских задержаны по "делу Голунова". В СКР заявили, что бывшим сотрудникам отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков предъявят обвинение в подделке улик против журналиста Ивана Голунова, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков, которые были ему подброшены. Бывший начальник задержанных Андрей Щиров остался в статусе свидетеля.

- Министр связи Максут Шадаев предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным граждан. "Ведомости" писали, что речь идет о сведениях, которые есть у госорганов, банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов, и к которым доступ дается по решению суда. Позднее в министерстве заверили, что инициатива не предусматривает расширения полномочий правоохранительных органов.