Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены

Президент России Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что почти все члены бывшего состава правительства уже знают о новых местах работы, и выразил надежду на продолжение сотрудничества с ними.

"Практически все здесь присутствующие знают, где они будут работать. Есть еще буквально пара нюансов, но думаю, что в ходе сегодняшней встречи мы окончательно их доработаем", - сказал он на встрече с ушедшими в отставку членами прошлого кабмина.

"Исхожу из того, что мы будем представлять из себя большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю. Уверен, что это будет для вас интересно и для государства полезно", - продолжил президент.

Путин напомнил, что 15 января, когда было объявлено об отставке правительства, он пообещал встретиться с каждым из уходящих членов кабинета министров. "Это все и происходит. С частью коллег я уже встречался, которые остались работать. Те, которые переходят на новое место работы, мы сейчас встречаемся, чтобы сказать вам спасибо за совместную работу в течение многих лет", - сказал он.

Президент отметил, что правительство Дмитрия Медведева "работало в непростых условиях, сложностей было много". "В целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал он.

Путин также выразил надежду, что участники встречи на новых местах работы смогут использовать весь свой потенциал и богатый опыт для решения поставленных задач.

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. На должность премьера был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.