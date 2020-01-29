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Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены

Путин заявил, что почти все члены прежнего правительства уже трудоустроены
Президент России Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что почти все члены бывшего состава правительства уже знают о новых местах работы, и выразил надежду на продолжение сотрудничества с ними.

"Практически все здесь присутствующие знают, где они будут работать. Есть еще буквально пара нюансов, но думаю, что в ходе сегодняшней встречи мы окончательно их доработаем", - сказал он на встрече с ушедшими в отставку членами прошлого кабмина.

"Исхожу из того, что мы будем представлять из себя большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю. Уверен, что это будет для вас интересно и для государства полезно", - продолжил президент.

Новое правительство

Путин напомнил, что 15 января, когда было объявлено об отставке правительства, он пообещал встретиться с каждым из уходящих членов кабинета министров. "Это все и происходит. С частью коллег я уже встречался, которые остались работать. Те, которые переходят на новое место работы, мы сейчас встречаемся, чтобы сказать вам спасибо за совместную работу в течение многих лет", - сказал он.

Президент отметил, что правительство Дмитрия Медведева "работало в непростых условиях, сложностей было много". "В целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны", - сказал он.

Путин также выразил надежду, что участники встречи на новых местах работы смогут использовать весь свой потенциал и богатый опыт для решения поставленных задач.

15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию, в котором Путин высказался за внесение в Конституцию ряда изменений, в том числе по формированию правительства, Медведев объявил о том, что кабинет министров страны уходит в отставку.

Позднее президент подписал указ о назначении Медведева заместителем председателя Совета Безопасности РФ. На должность премьера был назначен экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Владимир Путин

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