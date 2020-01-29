Эвакуированных из Уханя британцев изолируют на военном объекте

Остальным прибывающим из Китая рекомендовали "добровольный" двухнедельный карантин

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Британское правительство собирается вывезти из Уханя около 200 сограждан, которых затем вне зависимости от состояния здоровья изолируют на 14 недель. Источники BBC News и Daily Telegraph говорит, что карантин могут организовать на военном объекте.

Министр здравоохранения Мэтт Хенкок в твиттере подтвердил планы по изоляции эвакуированных, которым пообещал всю необходимую медицинскую помощь. Подробностей он не привел.

Тем, кто будет возвращаться в Великобританию из других провинций Китая, настоятельно рекомендуют выдержать 14 дней изоляции.

Ранее в этот день авиакомпания British Airways заявила об отмене всех рейсов в Шанхай и Пекин из "Хитроу" по меньшей мере до 31 января из соображений безопасности. Ранее такие же решения приняли United Airlines, Air Canada, Cathay Pacific Airways и некоторые российские авиакомпании.

29 января из Уханя самолетом вывезли 240 граждан США, в том числе дипломатов. По данным АР, они летели на самолете без иллюминаторов. По прибытии из проверят на коронавирус.

Япония эвакуировала сограждан из Уханя. Четырех пассажиров этого рейса по прибытии доставили в отдельных машинах скорой помощи в одну из больниц в Токио. У всех четверых поднялась температура и начался кашель, у двоих уже диагностирована пневмония. Была ли она вызвана новым коронавирусом, пока неясно, отмечает АР.

Эвакуации планируют также Австралия и Новая Зеландия. Посольство России обсуждает с китайскими властями эвакуацию по меньшей мере 177 россиян из провинции Хубэй. Дипломаты отмечали, что самостоятельно выехать из провинции невозможно, она закрыта на карантин, а оставаться в ней опасно для здоровья и жизни.