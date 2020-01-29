Путин отправил главу Чувашии в отставку "в связи с утратой доверия"

Бывший губернатор Чувашской республики Михаил Игнатьев Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин тем же указом назначил депутата Госдумы от Чувашии ("Справедливая Россия"), 50-летнего Олега Николаева временно исполняющим обязанности руководителя республики. На сайте Кремля также сообщается, что президент провел рабочую встречу с Николаевым, который до недавнего времени был председателем комитета нижней палаты парламента по делам национальностей.

В последний раз президент увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой - в связи с утратой доверия - в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. 28 июля 2010 года по представлению Дмитрия Медведева, бывшего тогда президентом, он был наделен Госсоветом Чувашии полномочиями президента республики. С 1 января 2012 года - глава Чувашии.

9 июня 2015 года Путин назначил Игнатьева врио главы республики, а 13 сентября 2015 года - в единый день голосования - Игнатьев, получив 65,54 % голосов избирателей, был избран на второй срок.

Скандал вокруг Игнатьева и прыгающего пожарного

Ранее в январе в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с "Интерфаксом" назвал произошедшее "дружеской пикировкой", пояснив, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи - ИФ)".

Видео вызвало возмущенные комментарии. В МЧС России также "негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия". "Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил возмущение поведением Игнатьева на церемонии вручения ключей сотрудникам МЧС от новых пожарных машин и сообщил о вероятности исключения Игнатьева из партии. Во вторник, 28 января, стало известно, что чиновника исключили из "Единой России".

Это был уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс: на днях ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".