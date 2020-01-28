Главу Чувашии Игнатьева исключили из "Единой России" после инцидента с пожарным

Губернатор Чувашской республики Михаил Игнатьев Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президиум Генерального совета "Единой России" исключил из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Его слова приводит во вторник официальный сайт партии.

Комиссия "Единой России" по этике в понедельник рекомендовала исключить Игнатьева из партии. Ответственный секретарь комиссии по этике Евгений Ревенко сообщил журналистам, что решение было принято единогласно.

Ранее заместитель председателя Генсовета партии Александр Хинштейн сообщил, что Игнатьев не видит своей вины в произошедшем. "На вопросы, заданные ему по видеоконференцсвязи, Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это происки конкурентов", - написал Хинштейн в своем твиттере.

В конце прошлой недели в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

Перед этим интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". "Надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить", - привело издание слова главы Чувашии.

В МЧС негативно восприняли поступок Игнатьева.

"В МЧС России негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия. Министр Евгений Зиничев (глава МЧС - ИФ) отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания. Такое ощущение, что губернатор живет в параллельной реальности в то время, когда президент говорит об уважении к людям. Губернатор будто забыл, что перед ним офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением", - заявил в пятницу секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Комиссия партии "Единая Россия" по этике в понедельник, 27 января, рекомендовала президиуму Генерального совета исключить Игнатьева из партии.