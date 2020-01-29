В МЧС РФ не увольняли офицера, которого экс-глава Чувашии заставил прыгать

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В МЧС РФ опровергли появившиеся в социальных сетях предположения об увольнении сотрудника, которого экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил прыгать за ключами от новой пожарной машины.

"Сотрудник по-прежнему работает", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ведомства.

24 января в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров назвал произошедшее "дружеской пикировкой", пояснив, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы. Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи)".

Видео вызвало возмущенные комментарии.

В МЧС России также сочли действия Игнатьева неэтичными. "Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства. При этом в МЧС призвали всех своих сотрудников вести себя соответствующе и помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в России, но и в мире.

Случай с прыжками за ключами стал вторым за последнее время резонансным инцидентом с участием главы Чувашии. Ранее ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приезжают работать и "начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

28 января решением президиума Генерального совета "Единой России" Игнатьев был исключен из партии. 29 января президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Игнатьева в отставку в связи с утратой доверия". Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.