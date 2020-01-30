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ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар

ФСИН подтвердила освобождение Наамы Иссахар
Журналисты у исправительной колонии, где отбывает наказание Наама Иссахар
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Гражданка Израиля Наама Иссахар, которую в России приговорили к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и которую помиловал президент Владимир Путин, вышла из колонии, сообщили во ФСИН. Поздним вечером об освобождении израильтянки сообщали источники "Интерфакса".

Путин подписал указ о помиловании Иссахар "из принципов гуманности" вечером 29 января.

Улететь в Израиль Иссахар может вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который планирует 30 января провести в Москве переговоры с Путиным. О такой возможности сообщал информированный источник "Интерфакса" и израильские СМИ. По данным газеты "Едиот Ахронот", сотрудники израильского посольства проводят Иссахар и ее мать к самолету Нетаньяху.

25-летнюю гражданку Израиля и США задержали в апреле 2019 года в аэропорту "Шереметьево", где она совершала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке нашли около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд в октябре приговорил ее к реальному сроку за контрабанду и незаконное хранение наркотиков, Мособлсуд в декабре подтвердил этот приговор. Иссахар в суде отрицала вину.

Помиловать Иссахар не раз просили ее мать, Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. Ожидалось, что Путин объявит о ее помиловании в ходе визита в Израиль 23 января, но этого не произошло. Израильские СМИ предполагали, что осужденную обменяют на Александровское подворье в Иерусалиме, которое передадут в собственность России.

После поездки Путина в Израиль его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что помилование Иссахар затормозилось, поскольку она сама об этом не попросила и не написала соответствующее ходатайство.

Наама Иссахар Израиль Биньямин Нетаньяху Шереметьево Химкинский суд Освенцим Владимир Путин ФСИН

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