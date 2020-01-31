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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:26

В Кремле заявили, что АП не советовала Минздраву лекарств против коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минздрав РФ перед озвучиванием перечня рекомендуемых специалистам лекарств для больных коронавирусом не проводил никаких консультаций с администрацией главы государства.

"Не может же Минздрав лекарства обсуждать с администрацией, какое она имеет отношение к лекарствам? Это же профессионалы должны делать", - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства напомнил о сохраняющейся угрозе завоза и распространения в России нового коронавируса.

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"Слаба богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в Российской Федерации, но угроза, естественно, сохраняется", - отметил он.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании 30 января признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Минздрав РФ ранее опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового вида коронавируса, в котором приводится список "рекомендуемых лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых", состоящий из трех препаратов: Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир.

По последним данным Роспотребнадзора, в России ни одного случая заражения новым коронавирусом из КНР не зарегистрировано.

По данным Государственной комиссии здравоохранения, в Китае зарегистрировано 9720 подтверждённых случаев заболевания. Летальность составляет 2,2 % (213 случаев).

Дмитрий Песков Китай

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