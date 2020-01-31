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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:34

У проверямых на "уханьскую" пневмонию в РФ обнаруживали грипп и сезонный коронавирус

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По данным Роспотребнадзора на пятницу, 31 января, в стране ни одного случая заражения новым коронавирусом из КНР не зарегистрировано.

Всего с подозрением на "уханьский вирус" было осмотрено 236 человек. У 31 заболевшего выявлена респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 26 - грипп А, у 14 - грипп В, у 7 - парагрипп, в 8 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 12 заболевших микст-инфекция.

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По последним данным, в самом Китае зарегистрировано 9692 случая заражения вирусом 2019-nCoV, погибли 213 человек.

В четверг, 30 января, от нового коронавируса скончались 43 человека (42 в провинции Хубэй - эпицентре заболевания).

Как отмечает South China Morning Post, общее число заболевших уже превысило число заболевших атипичной пневмонией, эпидемия которой в 2002-03 гг. убила почти 800 человек по всему миру.

Подтверждено 102 случая завоза нового коронавируса в 19 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ).

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор Китай

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