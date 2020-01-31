Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter

Компаниям грозят штрафы до 6 млн рублей за невыполнение "закона Яровой"

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, в связи с тем, что они не сообщили вовремя о выполнении требований по локализации в России баз данных российских пользователей.

Протокол был составлен в присутствии представителя Twitter, а представитель Facebook на подписание не пришел. В течение трех дней Роскомнадзор направит Facebook копию протокола.

Протокол будет направлен в суд в течение трех рабочих дней. Ведомство напомнило, что компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предупреждал, что у компаний было время до 31 января на то, чтобы ответить на запрос о локализации данных российских пользователей. В ведомстве отмечали, что почти все 100% операторов выполняют это требование по локализации.

Весной 2019 года Роскомнадзор уже составлял административные протоколы на обе эти компании по той же причине. В апреле суд оштрафовал их на 3000 рублей каждую. Компаниям дали время до конца года на локализацию данных россиян.

Затем депутаты решили увеличить штрафы до нескольких миллионов рублей. Жаров выражал надежду, что это сделает зарубежные интернет-компании "сговорчивей".

31 декабря Роскомнадзор направил Facebook и Twitter новые запросы о локализации баз данных.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn, соответствующий иск Роскомнадзора был удовлетворен в 2016 году.