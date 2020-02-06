Суд в Москве 13 февраля рассмотрит административные дела Twitter и Facebook

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил на следующий четверг, 13 февраля, рассмотрение протоколов об административном правонарушении в отношении Twitter и Facebook, составленных за отказ компаний локализовать базы данных россиян на территории РФ.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. Она уточнила, что заседания пройдут на судебном участке №374 Таганского района в 14:30 и 15:30 по московскому времени.

Административный протокол в отношении компаний составлен по ч. 8 ст.13.11. КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 1 до 6 млн рублей.

31 января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook, Inc и Twitter, Inc. Эти компании в установленный срок не выполнили требования о локализации баз данных российских пользователей соответствующих соцсетей на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено ч.5 ст.18 закона "О персональных данных" №152-ФЗ.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров предупреждал, что у этих компаний было время до 31 января на то, чтобы ответить на запрос о локализации данных российских пользователей. В ведомстве отмечали, что почти все 100% операторов выполняют это требование по локализации.

Весной 2019 года Роскомнадзор уже составлял административные протоколы на обе эти компании по той же причине. В апреле суд оштрафовал их на 3000 рублей каждую. Компаниям давали время до конца 2019 года на локализацию данных россиян.