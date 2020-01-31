Газета правительства Крыма извинилась за "украино-татарский полуостров" в своем сканворде

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Крымская газета" - официальный печатный орган совета министров Крыма - объяснила технической ошибкой появление "украино-татарского полуострова" из четырех букв в сканворде, напечатанном неделю назад и вызвавшем обсуждения в соцсетях.

Пользователи соцсетей предположили, что имелся в виду "Крым".

"Интерфакс" направил информационные запросы в Мининформ Крыма и в газету с просьбой пояснить ситуацию. Министерство пока не ответило на запрос агентства. "Крымская газета" сообщила, что позиция редакции изложена в сегодняшнем номере.

"Как вы понимаете, ответа "Крым" на этот вопрос быть не может, так как в привязке к нашему полуострову формулировки "украино-татарский полуостров" не существует и определение такого нет ни в одном словаре", - пишет газета.

"Как нам объяснил наш автор из Омска, которая уже несколько лет составляет сканворды для "Крымской газеты", имелось в виду крымскотатарское слово "ярым", что в переводе на русский или украинский язык означает "половина", "полу-". Однако при подборе подходящей комбинации программа выдала некорректную формулировку вопроса. Правильнее было бы спросить: "полуостров" в переводе с украинского на татарский. Однако, к нашему огромному сожалению, сканворд попал в печать в некорректном виде", - заявило издание.

"Крымская газета" принесла извинения читателям и заявила, что считает Крым российским. "Для нас, как и вас, Крым - это часть Российской Федерации, о его развитии мы каждый раз рассказываем на страницах "Газеты", - отметил печатный орган крымского правительства.

В крымскотатарско-русском словаре составителя С.М.Усеинова полуостров на крымскотатарском будет "ярымада" (на кириллице). "Ярым" - это половина, в данном контексте - "полу-", - сказал агентству один из преподавателей.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, на фоне смены власти в Киеве вошел в состав России после регионального референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.