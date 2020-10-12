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Кладовщик приговорен в Петербурге к 8 годам за убийство оппозиционерки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга признал местного жителя Алексея Волнянко виновным в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой в июле 2019 года.

Как сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города, Волнянко приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет 1 месяц в колонии строгого режима.

Григорьева была убита в ночь на 21 июля. В совершении преступления обвинялся ранее судимый за незаконный оборот наркотиков кладовщик магазина бытовой техники Волнянко, с которым активистка употребляла алкоголь. Суд установил, что в ходе внезапно возникшей ссоры мужчина нанес Григорьевой множество ударов ножом, от которых женщина скончалась. С места происшествия Волнянко скрылся, позже его задержали.

Как отмечали в СКР, следователи проверяли различные мотивы убийства, в том числе связанные с общественной деятельностью женщины, однако в ходе следствия подтвердилась только бытовая версия.

Алексей Волнянко Елена Григорьева Петербург

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