Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Мишустин поручил МИДу объяснить Пекину, что это временные меры

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство с полуночи 31 января ограничило движение через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Как долго будут действовать ограничения, в нем не сказано.

Это КПП Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный), одноименный пункт на автомобильной дороге, Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Олочи -Шивэй, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), одноименные автомобильные пункты, Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь, Махалино - Хуньчунь.

Обеспечить ограничение движения поручено Минтрансу, Роспотребнадзору, Федеральной таможенной службе и погранслужбе ФСБ. МИДу Мишустин поручил проинформировать Пекин и другие заинтересованные страны об этом решении и объяснить, что это исключительно временные меры. Руководству заинтересованных регионов поручено провести разъяснительную работу среди населения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал это распоряжение ранее 30 января в рамках мер по профилактике распространения нового китайского коронавируса.

Ранее сообщалось, что КПП между Благовещенском и Хэйхэ был закрыт еще перед новогодними праздниками, а затем китайская сторона продлила это ограничение из-за вспышки новой инфекции, вызывающей тяжелую пневмонию. 28 января на этом пункте открыли временное окно, чтобы разрешить проезд в Россию россиянке с подозрением на аппендицит. Заодно после медосмотра через границу пропустили всех желающих - около 200 человек.

29 января правительство России создало оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Она объявила, что с 31 января железнодорожное сообщение с Китаем ограничится единственным поездом Москва-Пекин.

Голикова также отметила, что КПП на автомобильных и пешеходных границах с Китаем в Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях и так закрыты до 2 февраля, но штаб продлит этот срок.



30 января российский МИД объявил, что с этого же дня прекращается оформление электронных виз для граждан Китая, которые собираются въехать в Россию через КПП на Дальнем Востоке, Калининградской области и в Петербурге и Ленобласти.

Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта.

Не менее 177 россиян, находящихся в провинции Хубэй, вышли на связь с дипломатами. Столица провинции Ухань считается источником распространения коронавируса. На Хубэй приходится больше всего случаев заражения и смертей. Провинция закрыта на карантин, самостоятельно ее покинуть нельзя. США, Великобритания, Япония и другие страны начали централизованно вывозить оттуда своих граждан, которых по прилете помещают на карантин. Российские дипломаты продолжают обсуждать с китайскими чиновниками эвакуацию сограждан из Хубэя.