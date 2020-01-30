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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:20

Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем

Мишустин поручил МИДу объяснить Пекину, что это временные меры

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правительство с полуночи 31 января ограничило движение через 16 пропускных пунктов на границе с Китаем. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров. Как долго будут действовать ограничения, в нем не сказано.

Новый коронавирус в Китае

Это КПП Забайкальск (железнодорожный) - Маньчжурия (железнодорожный), одноименный пункт на автомобильной дороге, Староцурухайтуйский - Хэйшаньтоу, Олочи -Шивэй, Благовещенск - Хэйхэ, Поярково - Сюнькэ, Амурзет - Лобэй, Нижнеленинское - Тунцзян, Хабаровск - Фуюань, Покровка - Жаохэ, Турий Рог - Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), одноименные автомобильные пункты, Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь, Махалино - Хуньчунь.

Обеспечить ограничение движения поручено Минтрансу, Роспотребнадзору, Федеральной таможенной службе и погранслужбе ФСБ. МИДу Мишустин поручил проинформировать Пекин и другие заинтересованные страны об этом решении и объяснить, что это исключительно временные меры. Руководству заинтересованных регионов поручено провести разъяснительную работу среди населения.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал это распоряжение ранее 30 января в рамках мер по профилактике распространения нового китайского коронавируса.

Ранее сообщалось, что КПП между Благовещенском и Хэйхэ был закрыт еще перед новогодними праздниками, а затем китайская сторона продлила это ограничение из-за вспышки новой инфекции, вызывающей тяжелую пневмонию. 28 января на этом пункте открыли временное окно, чтобы разрешить проезд в Россию россиянке с подозрением на аппендицит. Заодно после медосмотра через границу пропустили всех желающих - около 200 человек.

29 января правительство России создало оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Она объявила, что с 31 января железнодорожное сообщение с Китаем ограничится единственным поездом Москва-Пекин.

Голикова также отметила, что КПП на автомобильных и пешеходных границах с Китаем в Амурской и Еврейской автономной областях, а также Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях и так закрыты до 2 февраля, но штаб продлит этот срок.

30 января российский МИД объявил, что с этого же дня прекращается оформление электронных виз для граждан Китая, которые собираются въехать в Россию через КПП на Дальнем Востоке, Калининградской области и в Петербурге и Ленобласти.

Минобрнауки продлило каникулы студентам из Китая до 2 марта.

Не менее 177 россиян, находящихся в провинции Хубэй, вышли на связь с дипломатами. Столица провинции Ухань считается источником распространения коронавируса. На Хубэй приходится больше всего случаев заражения и смертей. Провинция закрыта на карантин, самостоятельно ее покинуть нельзя. США, Великобритания, Япония и другие страны начали централизованно вывозить оттуда своих граждан, которых по прилете помещают на карантин. Российские дипломаты продолжают обсуждать с китайскими чиновниками эвакуацию сограждан из Хубэя.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Михаил Мишустин правительство

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