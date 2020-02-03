Власти РФ с 4 февраля ограничат въезд иностранцев с территории Китая

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит распоряжение о временном ограничении на въезд иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Готовим распоряжение с Минтрансом, погранслужбой, ФТС и Роспотребнадзором с 4 февраля временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая кроме воздушного пункта пропуска Москва - Шереметьево", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

По словам Голиковой, эти ограничения не будут касаться "граждан Евразийского союза, официальных делегаций и имеющих вид на жительство в России".

Вице-премьер также заявила, что новых случаев заболевания коронавирусом в России нет, как и зарегистрированных случаев передачи вируса от человека к человеку. На брифинге в Москве Голикова сообщила, что в России только "два случая" коронавируса.

"Не зафиксированы случаи передачи от человека к человеку, поэтому нет необходимости вводить более жесткие меры", - сказала Голикова.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России действует национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавируса, который позволяет депортировать из страны зарубежных граждан, у которых была выявлена эта инфекции. Он напомнил, что уже ограничено передвижение граждан КНР через границу. Было приостановлено движение на российско-монгольской границе, также рассказал премьер. Кроме того, введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР, напомнил Мишустин.

31 января Голикова сообщала, что правительство решило временно приостановить выдачу рабочих виз китайцам в связи с угрозой распространения коронавируса.