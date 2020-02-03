Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Власти РФ с 4 февраля ограничат въезд иностранцев с территории Китая

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит распоряжение о временном ограничении на въезд иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Готовим распоряжение с Минтрансом, погранслужбой, ФТС и Роспотребнадзором с 4 февраля временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая кроме воздушного пункта пропуска Москва - Шереметьево", - сказала она на пресс-конференции в понедельник.

По словам Голиковой, эти ограничения не будут касаться "граждан Евразийского союза, официальных делегаций и имеющих вид на жительство в России".

Вице-премьер также заявила, что новых случаев заболевания коронавирусом в России нет, как и зарегистрированных случаев передачи вируса от человека к человеку. На брифинге в Москве Голикова сообщила, что в России только "два случая" коронавируса.

"Не зафиксированы случаи передачи от человека к человеку, поэтому нет необходимости вводить более жесткие меры", - сказала Голикова.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России действует национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавируса, который позволяет депортировать из страны зарубежных граждан, у которых была выявлена эта инфекции. Он напомнил, что уже ограничено передвижение граждан КНР через границу. Было приостановлено движение на российско-монгольской границе, также рассказал премьер. Кроме того, введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР, напомнил Мишустин.

31 января Голикова сообщала, что правительство решило временно приостановить выдачу рабочих виз китайцам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 03 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Татьяна Голикова Китай Шереметьево

Новости

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест
Новый коронавирус в Китае

Россия прекратит чартерные рейсы из Китая с 14 февраля

Россия прекратит чартерные рейсы из Китая с 14 февраля

Под меднаблюдение в РФ поместили 4 тысячи человек из-за ситуации с коронавирусом

Правительство РФ поможет регионам при нехватке масок или лекарств

Новый коронавирус в Китае

В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом

В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом
Изменение Конституции

Депутат Госдумы предложил дополнить Конституцию РФ поправкой о русских

Минсельхоз заявил о хорошей ситуации с озимыми, несмотря на аномальное тепло

Минсельхоз заявил о хорошей ситуации с озимыми, несмотря на аномальное тепло

В Новосибирске отправили под домашний арест организатора вечеринки в здании, где рухнула крыша

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

Вильфанд предсказал в пятницу невероятный погодный поворот

Песков переадресовал вопрос об упоминании бога в Конституции рабочей группе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');