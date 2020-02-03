Правительство РФ поможет регионам при нехватке масок или лекарств

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что федеральные власти готовы оказать помощь регионам, если там сложится дефицит защитных масок или медикаментов.

"Мы осуществляем с нашими коллегами полное взаимодействие, с регионами страны, все губернаторы и ответственные лица отчитались о готовности. В регионах страны, где чего-то не хватает или есть необходимость отрегулировать ситуацию с поставками масок или лекарственных препаратов - мы этим занимаемся", - сказала Голикова на брифинге в понедельник.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сохраняющихся рисках распространения коронавируса на территории России.

"Количество заболевших (в мире - ИФ) достаточно велико, 17 тысяч. Резервуар инфекции достаточно большой, риски для РФ на сегодняшний день остаются. Принимаем все меры абсолютно адекватные для реагирования и предотвращения попадания и распространения вируса на территории РФ", - сказала Попова журналистам после заседания оперативного штаба в понедельник.