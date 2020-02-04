В РФ сформировался двухнедельный запас лекарств против коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В России постоянно ведется мониторинг достаточности средств индивидуальной защиты от коронавируса, сейчас в стране имеется как минимум двухнедельный запас соответствующих лекарственных препаратов, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности средств индивидуальной защиты: маски, халаты, лекарственные препараты", - сказал Краевой во вторник на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, говоря о борьбе с новым уханьским коронавирусом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс. Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее и Японии.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними люди госпитализированы.