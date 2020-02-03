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Клишас предложил продлить сроки внесения предложений о поправках в Конституцию

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию попросят продлить срок для внесения таких поправок в соответствующий законопроект перед вторым чтением, сообщил соруководитель группы сенатор Андрей Клишас. В группу поступает много предложений о том, что изменить в Основном законе, объяснил он.

Изменение Конституции

"В связи с большим количеством поправок в Конституцию, которые предлагают как члены рабочей группы, так и граждане, регионы, институты гражданского общества мы, сопредседатели рабочей группы, намерены обратиться к президенту и Госдуме с предложением продлить срок для внесения поправок в принятый Думой в первом чтении президентский законопроект о поправке к Конституции", - цитирует Клишаса его пресс-служба.

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил обсудить возможность внести в Конституцию ряд поправок. В тот же день он сформировал рабочую группу из 75 человек для выработки предложений по изменению Основного закона и по определению формата всенародного голосования по этим поправкам.

20 января Путин внес законопроект с перечнем всех поправок в Госдуму. Законопроект был единогласно принят в первом чтении, но рабочая группа продолжила сбор и обсуждение возможных поправок.

На полночь 3 февраля группе поступило около 300 предложений. Ее сопредседатель депутат Госдумы Павел Крашенинников отмечал, что для обсуждения поправок группу разбили на пять подгрупп: блок социальных вопросов, науки и культуры; блок по международному праву; блок по судебной власти и прокуратуре; по федеральным органам законодательной и исполнительной власти; по вопросам местного самоуправления и единству публичной власти.

Сообщалось, что поступали предложения как снять все ограничения для пребывания на посту президента, так и сократить срок президентских полномочий с шести до четырех лет, были предложения не менять Конституцию, упомянуть в ней бога, семью как союз мужчины и женщины и роль России в Победе над фашизмом.

Предполагалось, что второе чтение законопроекта может состояться 11 февраля. 30 января спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что его отложат в связи с большим количеством предлагаемых поправок.

Хроника 15 января – 03 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Андрей Клишас Конституция Владимир Путин Госдума

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