Минтранс заверил, что Россия пока не думает о полном закрытии авиасообщения с КНР

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что вопрос полного закрытия авиасообщения между Россией и Китаем сейчас не рассматривается.

"Модель, которая сейчас сформирована, когда единый специализированный терминал в "Шереметьево" принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников, - эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора", - сообщил Дитрих журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020 в среду.

Министр также рассказал, что авиакомпании РФ могут получить компенсации из госбюджета за ограничение рейсов в Китай. "По поручению правительства Минтранс 3 февраля расчеты (прямых убытков авиакомпаний - ИФ) сделал, в Минфин и правительство направил", - сообщил чиновник.

Теперь Минфин должен оценить эти расчеты и выдвинуть по ним свои предложения в четверг, 6 февраля, добавил Дитрих. "Очень надеемся и ждем от коллег из Минфина эти предложения", - отметил министр.

Дитрих также сообщил, что граждане РФ, планировавшие вернуться из Китая не в Москву, а в другие регионы страны, будут доставляться туда бесплатно. "Мы договорились и с РЖД, и с "Аэрофлотом" , что тех наших граждан, которые собирались в Новосибирск, Иркутск (и другие регионы - ИФ), у них были билеты, но в силу ограничительных причин они попали в "Шереметьево", "Аэрофлот" и РЖД отвезут до точки назначения после прохождения всех указанных Роспотребнадзором процедур, бесплатно. По тем билетам, которые у них были", - отметил он.

Как сообщалось, в связи с эпидемией коронавируса в Китае с конца января были приостановлены ввозные чартерные рейсы из РФ в города КНР. С 1 февраля ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". При этом закрыть регулярные рейсы в Китай пришлось, в частности, S7 и "Уральским авиалиниям".