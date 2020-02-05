В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая.

Об этом Голикова сообщила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в среду. Она пояснила, что такое решение было принято оперативным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории России.

Вице-премьер добавила, что продолжается сокращение числа чартерных рейсов из Китая в Россию. "Сокращается количество чартерных рейсов - сегодня их будет выполнено только два", - отметила Голикова. Она напомнила, что с 14 февраля для обеспечения безопасности внутри России власти намерены прекратить все чартерные рейсы.

Ранее в среду министр транспорта РФ Евгений Дитрих сказал, что Россия не рассматривает вопрос полного закрытия авиасообщения с Китаем. "Модель, которая сейчас сформирована, когда единый специализированный терминал в "Шереметьево" принимает всех пассажиров, которые прилетают из Китая в Россию, и существенную часть транзитников, - эта модель сейчас устраивает всех, мы здесь ориентируемся на мнение наших коллег из Роспотребнадзора", - отметил чиновник.

Ранее также сообщалось, что с 1 февраля между Россией и КНР было ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F аэропорта "Шереметьево". При этом закрыть регулярные рейсы в Китай пришлось, в частности, S7 и "Уральским авиалиниям".