Чиновники объяснили перевод трех эвакуированных из Уханя в инфекционную больницу

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Трех человек, 5 февраля эвакуированных из Уханя, перевели из санатория под Тюменью в инфекционную больницу, хотя заражение коронавирусом у них пока не подтвердилось, заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Один из них - иностранный гражданин. Позвольте мне не называть ту страну, из которой он прибыл. У него абстинентный синдром. К сожалению, люди даже из зоны заражения коронавирусом могут болеть какими-то другими заболеваниями", - объяснила она.

Также в стационар положили двух граждан России, девушку и молодого человека. По словам Куликовой, "у них все хорошо", их дообследуют.

Ранее о том, что троим эвакуированным потребовалось "не лечение, а наблюдение" в стационаре, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отмечала, что у двух россиян диагностировали "заболевание, не связанное с инфекционной патологией".

По словам Поповой, всех эвакуированных уже обследовали, им постоянно меряют температуру и заражение коронавирусом ни у одного из них не подтвердилось.

Куликова заявила, что любые жалобы эвакуированных на повышение температуры, головную боль предполагают госпитализацию в инфекционную больницу.

Одна из эвакуированных написала в инстаграме, что из санатория "ночью увезли одного человека, потому что температура поднялась до 37,5".

"Мы уже почти сутки на карантине. Температуру измеряют несколько раз в день. Но никакие анализы мы пока не сдавали", - утверждает она.

Ранее чиновники утверждали, что все эвакуированные были здоровы перед вылетом. Всего из Уханя вывезли 144 человека, в том числе несколько иностранцев.



Вместе с ними на карантине находятся медицинские специалисты.