Следователь по особо важным делам попался в Москве на взятке в 4,3 млн рублей

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо-Восточному административному округу Москвы обвиняется в получении взятки в 4,3 млн рублей за освобождение мужчины от уголовной ответственности, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Она отметила, что следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

По данным следствия, 4 февраля следователь получил от человека, действовавшего под контролем правоохранительных органов, взятку в размере 4,3 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности его родственника.

По ее словам, в рамках взаимодействия СК по Москве и УФСБ по Москве и Подмосковью следователь был задержан.

"В отношении руководства следственного управления по Северо-Восточному административному округу будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера", - сказала представитель следствия.