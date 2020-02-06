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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Специалисты объяснили выбор тюменского центра для карантина по коронавирусу

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Тюменская область и непосредственно реабилитационный центр "Градостроитель" были выбраны для карантина эвакуированных с зараженных коронавирусом китайских территорий из-за возможности обеспечить их безопасное размещение.

"Выбирали возможности и способности медицинской системы обеспечить медицинское сопровождение в условиях карантина и посчитали, что специалисты Тюменской области и города Тюмени способны такие условия обеспечить", - сказала журналистам директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова.

В свою очередь глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо отметила, что центр "Градостроитель" может обеспечить все необходимые меры безопасности для содержания людей в карантинных условиях, так как изначально он проектировался и строился как противотуберкулезный санаторий.

"Это, во-первых, отдаление от города, во-вторых, это автономная система канализации. Это отдельная скважина и прекрасный специальный пищеблок, прачечная, выполненная по всем требованиям СанПина с учетом поточности. В итоге вся поточность - и персонала, и эвакуированных граждан, она создает такую хорошую систему для биологической безопасности", - сообщила Шарухо.

Накануне в Россию из очага эпидемии коронавируса 2019-nCoV в КНР (провинция Хубэй, г.Ухань) были эвакуированы две группы граждан России и соседних стран, в общей сложности 144 человека. Они размещены в реабилитационном центре "Градостроитель" в 30 км от Тюмени, там они будут две недели находиться на карантине под наблюдением медиков. По данным Роспотребнадзора и Минобороны, которое обеспечивало эвакуацию, заболевших среди эвакуированных нет.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Хроника 09 января – 06 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Тюменская область

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