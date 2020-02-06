Пока ни у кого из эвакуированных не выявили заражение коронавирусом

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Уханьский" коронавирус пока не выявили ни у одного из эвакуированных, которых 5 февраля вывезли из Китая и поместили на карантин под Тюменью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Коронавируса на сегодня нет ни у кого, повышение температуры также нет ни у кого", - сказала она.

Россиян и иностранцев вечером заселили в санаторий "Градостроитель" и запретили выходить из номеров. Врачи осматривали их перед вылетом, по прилете и сопровождали их в дороге. По прибытии на место их осмотрели и обследовали, у них постоянно измеряют температуру. За детьми из этой группы постоянно наблюдает педиатр, отметила Попова.

"Из общего количества для троих потребовалось стационарное наблюдение. Не лечение, а наблюдение. У одного иностранного гражданина диагностирован абстинентный синдром, у двух других - заболевание, не связанное с инфекционной патологией. Поэтому их поместили в стационарные условия, в условия бокса", - сказала чиновница.

Ранее сообщалось, что все эвакуированные чувствуют себя хорошо. Их 144 человека, в том числе иностранцы, - все, кто захотел уехать из провинции Хубэй, закрытой на карантин из-за коронавируса.