Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя

Фото: Андрей Огородник/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ) из Китая, у которой 28 января диагностировали заражение коронавирусом, также чувствует себя хорошо, добавил представитель департамента. Она остается в областной инфекционной больнице Тюмени.

"Четверо ребят, которые с ней летели, здоровы, у них хорошее расположение духа, они понимают, что должны оставаться еще под медицинским наблюдением и передают, что все у них нормально", - добавил чиновник.

5 февраля два военно-транспортных самолета ВКС вывезли из Уханя 144 человека, в том числе детей и иностранцев. Сообщалось, что все они были здоровы. После перелета они прошли дезинфекцию в аэропорту Тюмени, затем их поместили в санаторий "Градостроитель", где они под охраной Росгвардии проведут две недели вместе с врачами.