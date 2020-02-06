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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:12

Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя

Чиновники отчитались о хорошем самочувствии эвакуированных из Уханя
Фото: Андрей Огородник/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Все россияне и иностранцы, которых 5 февраля эвакуировали из Уханя и поместили на карантин в санатории под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов вирусной инфекции у них не проявилось, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

В РоссииСанаторий под Тюменью принял эвакуированных из Уханя и закрылся на карантин. ОбобщениеЧитать подробнее

Студентка Тюменского индустриального университета (ТИУ) из Китая, у которой 28 января диагностировали заражение коронавирусом, также чувствует себя хорошо, добавил представитель департамента. Она остается в областной инфекционной больнице Тюмени.

"Четверо ребят, которые с ней летели, здоровы, у них хорошее расположение духа, они понимают, что должны оставаться еще под медицинским наблюдением и передают, что все у них нормально", - добавил чиновник.

5 февраля два военно-транспортных самолета ВКС вывезли из Уханя 144 человека, в том числе детей и иностранцев. Сообщалось, что все они были здоровы. После перелета они прошли дезинфекцию в аэропорту Тюмени, затем их поместили в санаторий "Градостроитель", где они под охраной Росгвардии проведут две недели вместе с врачами.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Ухань Тюмень Минздрав Китай Хубэй

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