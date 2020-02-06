Губернатор успокоил жителей тюменского поселка насчет соседства с карантинным санаторием

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Жители поселка Винзили, рядом с которым находится санаторий, куда на карантин разместили эвакуированных из Китая россиян, могут быть спокойны за свою безопасность, заявил глава региона Александр Моор в четверг в ходе "прямой линии".

"На жителях поселка Винзили никак не отразится размещения эвакуированных в санатории. Мы сделали все, чтобы заболевание не распространялось", - сказал губернатор.

Он также добавил, что медицинские специалисты контактируют с находящимися на карантине людьми с учетом всех требований безопасности. "Особенность работы в карантине - весь персонал находится в санатории без возможности его покинуть. Они там живут, работают, отдыхают. Зайти в здание можно, выйти нельзя", - подчеркнул Моор.

Накануне в Россию из очага эпидемии коронавируса 2019-nCoV в КНР (провинция Хубэй, город Ухань) были эвакуированы две группы граждан России и соседних стран, в общей сложности 144 человека. Их на 14 дней разместили в санатории в 30 км от Тюмени, там они будут находиться под наблюдением медиков. По данным Роспотребнадзора и Минобороны, которое обеспечивало эвакуацию, заболевших среди эвакуированных нет.