Путин отверг идею возвращения советской системы распределения выпускников вузов

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не увидел смысла возвращать в вузы систему распределения, так как обязаловкой ничего не решить.

На заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию президент заявил, что слышит это регулярно на встречах с общественностью. Но сам он убежден, что "обязаловкой мы ничего не решим".

"Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться", - пояснил он.

Он также высказался против различных предложений о "расселении" студенческой Москвы и Санкт-Петербурга. Он также констатировал, что не все региональные вузы в состоянии конкурировать со столицами: сложно соперничать по качеству подготовки студентов, по квалификации преподавателей, по уровню оснащения.

"Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом - таланты, кадры, молодежь", - признал Путин.

Ранее, в мае 2019 года Путин предлагал Минздраву и правительству в целом оценить возможность возвращения в РФ системы распределения выпускников вузов, отучившихся за счет государства.

Так он прокомментировал выступление на медиафоруме ОНФ в Сочи президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Тот настаивал на том, что необходимо вернуть систему распределения по окончанию вузов, которая существовала в советское время, чтобы эффективно решить проблему с недостатком медицинских кадров в регионах.