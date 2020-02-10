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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Власти сообщили об удовлетворительном состоянии эвакуированных из Уханя

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Состояние всех россиян и иностранцев, которых 5 февраля вывезли из Уханя и поместили на карантин в санатории "Градостроитель" под Тюменью, остается удовлетворительным, сообщили в региональном штабе по профилактике коронавируса.

Новый коронавирус в Китае

В санаторий поместили 144 человека, пока сообщалось, что зараженных среди них нет. Троих эвакуированных 6 февраля перевели в инфекционную больницу в Тюмени в связи с причинами, не связанными с ОРВИ.

Предполагается, что эвакуированные проведут на карантине 14 дней вместе с врачами. Багаж им вернут после дезинфекции.

58 граждан Китая, которых 7 февраля поместили на карантин в санатории "Бодрость" в Екатеринбурге, также здоровы, сообщил Минздрав Свердловской области.

По последним данным, на утро 10 февраля в Китае с учетом Гонконга, Макао и Тайваня было подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом, и еще более 300 - в других странах. Умерли 910 заболевших, выздоровели 3 283.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Тюмень Ухань Градостроитель Китай Екатеринбург Бодрость

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