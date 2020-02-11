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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:43

Эвакуированные из Уханя после карантина разъедутся по 44 городам

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, россияне и иностранцы, находящиеся на карантине по коронавирусу после эвакуации из Уханя, планируют затем уехать в 44 города, сообщил тюменский областной штаб по профилактике коронавируса. Штаб собирает информацию о планах эвакуированных.

Новый коронавирус в Китае

Ситуация в санатории "Градостроитель", где они изолированы, остается стабильной, отмечают в штабе.

33 человека поедут в Москву, по девять человек - в Петербург и Барнаул. В Челябинск отправятся восемь человек, во Владивосток - шесть, в Красноярск - пять. В Екатеринбург, Новокузнецк и Киров планируют уехать по четыре человека, в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ - по двое. По одному человеку отправится в 27 других городов России, в том числе, в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск. В Тюмени из числа помещенных на карантин останется один житель города.

Также на карантине находятся граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, напомнили в штабе.

144 россиян и иностранцев, пожелавших покинуть провинцию Хубэй, были вывезены в Тюмень двумя военно-транспортными самолетами ВКС России. После дезинфекции в аэропорту их привезли в санаторий "Градостроитель" в безлюдной местности в 30 километрах от Тюмени, рядом с поселком Винзили. Там они проведут 14 дней. Троих из этой группы на второй день перевели в инфекционную болезнь по причинам, не связанным с ОРВИ.

Зараженных среди эвакуированных пока не выявили. С ними в изоляции все 14 дней проведут специально подобранные врачи. Багаж им выдадут после дезинфекции.

"Градостроитель" выбрали для размещения эвакуированных, поскольку это учреждение изначально проектировали как противотуберкулезный санаторий и здание может обеспечить условия карантина. Как объяснял чиновники, здание удалено от города и оборудовано автономной системой канализации.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Тюмень Ухань Градостроитель Хубэй

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