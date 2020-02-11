Пассажирам севшего на брюхо самолета "ЮТэйр" до сих пор не выдали весь багаж

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В аварийно севшем в Усинске Boeing-737 авиакомпании "ЮТэйр" заблокировало двери заднего багажного отсека, в нем остается часть багажа пассажиров, объявил мэр города Николай Такаев через пресс-службу главы Коми Сергея Гапликова.

Изъять оттуда чемоданы сейчас нельзя: нужно дождаться завершения следственных действий, постановки самолета на стоянку и вскрытия отсека спецтехников. Такаев предположил, что все это будет сделано уже 12 февраля.

14 пассажирам багаж доставили по указанному адресу, пять человека забрали вещи сами, вещи еще трех человек находятся в офисе "ЮТэйр", сообщили в пресс-службе.

Представители перевозчика должны связаться с пассажирами, которым еще не вернули багаж, и уточнить время и место доставки вещей.

Самолет с 94 пассажирами и шестью членами экипажа совершил жесткую посадку в Усинске 9 февраля в воскресенье. У лайнера подломились стойки шасси. Никто не пострадал.

В понедельник аэропорт Усинска был закрыт. Ранее во вторник авиакомпания "Комиавиатранс", которая управляет аэропортом, сообщала, что там начали убирать самолет с полосы.