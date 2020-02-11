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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:24

Депутат предложил снизить эпидемиологическое напряжение в Госдуме

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Депутат и детский хирург, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил на время ограничить проведение экскурсий в Госдуме, чтобы "не создавать эпидемиологическое напряжение". Он сослался на данные о том, что в большинстве регионов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ.

Новый коронавирус в Китае

"Поэтому нам кажется разумным ограничить экскурсии в Государственную Думу. Это тысячи людей, которые создают некое для нас эпидемиологическое напряжение, на некоторое время", - подчеркнул Морозов на пленарном заседании палаты.

Он предложил коллегам поддержать это предложение или составить соответствующее письмо в думский аппарат.

Вице-спикер палаты Иван Мельников пообещал учесть идею Морозова. "Если будет необходимость, завтра Совет Думы примет соответствующее решение", - добавил он.

Ранее ограничение экскурсий в Думе обсуждали во фракции ЛДПР, но не сообщали об официальных решениях по этому вопросу.

В соответствующем подразделении аппарата Госдумы, которое занимается организацией и проведением экскурсий, "Интерфаксу" говорили, что пока не планируют вводить ограничений.

Часовые экскурсии в Думе проводятся в дни заседаний палаты для групп численностью до 25 человек с 10:00 до 16:40. Экскурсанты знакомятся с историей Государственной Думы, ее составом, структурой и организацией работы, посещают фракции и могут постоять на гостевом балконе во время заседания палаты.

Ранее 11 февраля московское управление Роспотребнадзора сообщило, что с 3 по 9 февраля в городе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был ниже эпидпорога на 6,3%. Уровень заболеваемости в столице соответствует сезону, отметили чиновники.

Дмитрий Морозов ЛДПР Иван Мельников Госдума

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