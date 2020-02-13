Район под Ханоем с населением 10 600 человек закрылся на карантин

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Во Вьетнаме закрыли на карантин коммуну Сон Лой с населением около 10 600 человек, поскольку семь местных жителей заразились новым коронавирусом Covid-19, сообщает газета VNExpress. Всего в стране 16 случаев заражения.

Сон Лой находится неподалеку от Ханоя, в нем несколько деревень. Карантин там ввели с 13 февраля на 20 дней. В этот период там будут закрыты школы. Количество пунктов по проверке состояния здоровья в регионе увеличили с пяти до восьми. Власти наладили доставку бесплатных масок для всех жителей коммуны, а продукты им будут развозить мобильные лавки.

Администрация провинции решила выделить ежедневное пособие на еду всем, кого затронет карантин. Сотрудники медпунктов будут получать по 60 000 донгов в день ($2,3), жители коммуны - 40 000 донгов.