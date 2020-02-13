Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Район под Ханоем с населением 10 600 человек закрылся на карантин

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Во Вьетнаме закрыли на карантин коммуну Сон Лой с населением около 10 600 человек, поскольку семь местных жителей заразились новым коронавирусом Covid-19, сообщает газета VNExpress. Всего в стране 16 случаев заражения.

Новый коронавирус в Китае

Сон Лой находится неподалеку от Ханоя, в нем несколько деревень. Карантин там ввели с 13 февраля на 20 дней. В этот период там будут закрыты школы. Количество пунктов по проверке состояния здоровья в регионе увеличили с пяти до восьми. Власти наладили доставку бесплатных масок для всех жителей коммуны, а продукты им будут развозить мобильные лавки.

Администрация провинции решила выделить ежедневное пособие на еду всем, кого затронет карантин. Сотрудники медпунктов будут получать по 60 000 донгов в день ($2,3), жители коммуны - 40 000 донгов.

Ханой Китай Вьетнам Сон Лой

Новости по теме

Новости

США пока не нашли желающих стать спецпосланником в переговорах с РФ по вооружениям

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

Новый коронавирус в Китае

Власти Китая объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

Почти 250 человек скончались из-за коронавируса в провинции Хубэй

Почти 250 человек скончались из-за коронавируса в провинции Хубэй

Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

СБ ООН одобрил британский проект резолюции по Ливии

СБ ООН одобрил британский проект резолюции по Ливии

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса

Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой

Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой

Что произошло за день: среда, 12 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');