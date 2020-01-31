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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:52

В Италии из-за коронавируса на полгода ввели чрезвычайное положение

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в стране сроком на полгода из-за возросших рисков распространения нового уханьского коронавируса, сообщает Ansa. Это решение принято в порядке мер профилактики, объяснил глава Минздрава Роберто Сперанца.

Новый коронавирус в Китае

На меры профилактики выделено 5 млн евро. Чиновники также планируют ввести определенные дополнительные ограничения, которые уже вводились в 2003 году в связи с распространением атипичной пневмонии SARS.

30 января стало известно, что в Италии подтвердились два случая заражения новым коронавирусом. Это два китайских туриста из Уханя, которые 23 января прилетели в Милан, побывали затем в Парме и 27 января прибыли в Рим, где и заболели. Чиновники постараются восстановить их маршрут и принять меры дезинфекции. В Тревизо с подозрением на заражение госпитализирован ребенок, побывавший в Китае.

В ночь на 31 января Италия решила прервать авиасообщение с Китаем.

2 февраля в Италию должен прибыть самолет с гражданами страны, которых эвакуируют из провинции Хубэй. Она считается источником распространения новой инфекции и многие города в ней закрыты на карантин. Покинуть ее самостоятельно иностранцы не могут.

В порту Чивитавеккья с утра 30 января был заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого было около 7000 человек с экипажем. Никому не разрешили сойти на берег из-за того, что у пассажира из Китая заподозрили заражение коронавирусом. Анализы это не подтвердили, и утром 31 января туристам разрешили покинуть лайнер.

Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом чрезвычайной ситуацией глобального значения, но пока не стала ограничивать международные поездки и торговлю.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Италия Роберто Сперанца Рим Милан Парма Китай Ухань

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