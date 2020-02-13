Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина

Роспотребнадзор через суд потребовал вернуть беглянку из больницы Боткина
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление Главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой к самовольно покинувшей стационар Боткинской больницы Алле Ильиной. Об эсообщила в четверг объединенная пресс-служба судов северной столицы.

В исковом заявлении Башкетова просит о принудительном помещении Ильиной под медицинское наблюдение в Боткинскую инфекционную больницу.

Как сообщали СМИ, 32-летнюю жительницу Петербурга Ильину 6 февраля, через неделю после возвращения из Китая, поместили в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин с симптомами ОРВИ. Однако возмущенная пациентка, анализы которой не выявили коронавируса, на следующий день сломала электронный замок двери инфекционного бокса и самовольно покинула клинику.

Накануне глава городского Роспотребнадзора Башкетова сообщала журналистам, что побег из стационара в данном случае - административное правонарушение, в связи с чем женщина будет оштрафована.

В настоящий момент на территории РФ действует постановление главного государственного санитарного врача страны, содержащее требование о немедленной изоляции лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Роспотребнадзор Петербург

Новости по теме

Новости

Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

На российском рынке пива сменился лидер

На российском рынке пива сменился лидер

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Ростовского ученого Темирева приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд оправдал красноярца, обвиняемого в убийстве своей прабабушки

В Мосгордуме сменится руководитель аппарата

"Радон" вывезет радиоактивные отходы с места строительства Юго-Восточной хорды

"Радон" вывезет радиоактивные отходы с места строительства Юго-Восточной хорды

Три человека получили критические ожоги при взрыве на заводе под Екатеринбургом

ФСИН начала проверку из-за фото тюремного застолья убийцы Немцова

Что случилось этой ночью: четверг, 13 февраля

В России почти на четверть увеличилось число нарушений пожарной безопасности

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');