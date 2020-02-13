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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:58

Суд вернул Роспотребнадзору иск о сбежавшей с карантина петербурженки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд вернул Роспотребнадзору иск о возвращении в больницу Боткина Аллы Ильиной, у которой заподозрили заражение коронавирусом Covid-19 и которая сбежала из стационара, в связи с неподсудностью. Иск должен быть подан по месту регистрации ответчика, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Новый коронавирус в Китае

Чиновники просили суд принять решение о принудительной госпитализации Ильиной не менее чем до 19 февраля. В иске они объяснили, что за время пребывания в больнице она не была обследована в полном объеме. Ее нахождение вне стационара создает риск распространения опасного заболевания, считают они.

Ильина пошла медосмотр 4 февраля, у нее проявились симптомы ОРВИ, не исключающие заражение новым уханьским коронавирусом, отметили в Роспотребнадзоре. 6 февраля ее поместили на карантин в инфекционную больницу имени Боткина. 7 февраля она оттуда ушла самовольно. С тех пор она отказывается вернуться в стационар и уклоняется от общения с врачами.

Ильиной 32 года. За неделю до госпитализации она вернулась из Китая.

Сейчас в России действует постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о немедленной изоляции всех с подозрением на заражение коронавирусом. Глава петербургского управления службы Наталия Башкетова считает побег Ильиной из больницы административным нарушением, за которое полагается штраф.

Ильина считает себя здоровой.

Петербург Алена Ильина Анна Попова Наталия Башкетова Роспотребнадзор Китай больница Боткина

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