Суд вернул Роспотребнадзору иск о сбежавшей с карантина петербурженки

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд вернул Роспотребнадзору иск о возвращении в больницу Боткина Аллы Ильиной, у которой заподозрили заражение коронавирусом Covid-19 и которая сбежала из стационара, в связи с неподсудностью. Иск должен быть подан по месту регистрации ответчика, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Чиновники просили суд принять решение о принудительной госпитализации Ильиной не менее чем до 19 февраля. В иске они объяснили, что за время пребывания в больнице она не была обследована в полном объеме. Ее нахождение вне стационара создает риск распространения опасного заболевания, считают они.

Ильина пошла медосмотр 4 февраля, у нее проявились симптомы ОРВИ, не исключающие заражение новым уханьским коронавирусом, отметили в Роспотребнадзоре. 6 февраля ее поместили на карантин в инфекционную больницу имени Боткина. 7 февраля она оттуда ушла самовольно. С тех пор она отказывается вернуться в стационар и уклоняется от общения с врачами.

Ильиной 32 года. За неделю до госпитализации она вернулась из Китая.

Сейчас в России действует постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о немедленной изоляции всех с подозрением на заражение коронавирусом. Глава петербургского управления службы Наталия Башкетова считает побег Ильиной из больницы административным нарушением, за которое полагается штраф.

Ильина считает себя здоровой.