Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне восходящей коррекции в Азии и подорожавшей нефти в ожидании действий ОПЕК+ по сокращению добычи, индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3116,04 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1543,16 пункта (без изменений); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,7%.

Доллар стоит 63,59 рубля (-0,04 рубля).

Подорожали акции "Распадской" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Яндекса" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Мечела" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%). Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,5%), Сбербанка (-0,1%).

Ситуация с коронавирусом и ее влияние на экономику

В США в четверг, 13 февраля, индексы снизились на 0,1-0,4% на данных о росте в КНР числа случаев заболевания пневмонией. В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 по Москве четверга) число заболевших составило 63,851 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,38 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения страны. За прошедшие сутки число заразившихся увеличилось на 5,09 тыс. человек, смертельных случаев - на 121.

Всего в мире за пределами материкового Китая зарегистрировано более 580 человек, заразившихся Covid-19, написало издание South China Morning Post.

Между тем, в Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Инвесторы продолжают оценивать влияние на мировую экономику распространения коронавируса нового типа.

Китай с 14 февраля снижает пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Дополнительные 10%-ные пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5%-ные - до 2,5%.

Цены на нефть стабилизировались в ожидании новостей от ОПЕК+

Нефть утром в пятницу стабильна после роста накануне на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи, что нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае, сообщает Dow Jones. Цена Brent находится на $0,15 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне, 13 февраля. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $56,35 за баррель (+0,02% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $51,47 за баррель (+0,1% и +0,5% в четверг). Нефть, вероятно, продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI - на 2,3%.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, внешний фон не дает основания для сильных движений по индексу РТС, в течение дня на ход торгов могут повлиять данные по ВВП еврозоны (будут опубликованы в 13:00 по Москве) и розничной торговле в США (16:30 по московскому времени). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 63,5 руб./$1, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

Настроения на глобальных рынках остаются смешанными на новостях из Китая

По оценке аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, в конце недели настроения на глобальных рынках остаются смешанными после изменения методики подсчета числа зараженных коронавирусом и летальных случаев в Китае. Участники фондовых рынков засомневались в адекватности данных, на что ключевые мировые фондовые индексы отреагировали снижением, пусть и не таким значительным. Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поспешила успокоить инвесторов, сообщив о том, что всплеск числа зараженных не является признаком начала масштабной эпидемии. На рынках базовым сценарием по-прежнему остается идея о прохождении пика заболеваемости в текущем месяце.

В то же время различные инвестдома и СМИ продолжают муссировать тему резкого замедления экономики Китая из-за коронавируса. Не прекращаются и спекуляции вокруг условий первой фазы торговой сделки с США. Противоречивые сообщения представителей двух стран не позволяют достоверно оценить текущую ситуацию, но, по всей видимости, китайская сторона, несмотря на вирус, все-таки готова соблюдать договоренности. Тема вероятного экономического спада продолжит оставаться в центре внимания и быть источником нервозности для рынков.

Ситуация на мировых рынках утром в пятницу в целом можно оценить как нейтральную. На динамику рынков днем способен повлиять выход данных по ВВП Германии и еврозоны, а также статистика по розничным продажам и промышленному производству в США. Индекс МосБиржи смог удержаться выше отметки 3100 пунктов, но по-прежнему выглядит слабо. В пятницу индикатор продолжит торговаться в диапазоне 3100-3120 пунктов. Из корпоративных новостей повлиять на динамику индекса способен выход финансовых данных "Яндекса", полагает аналитик.