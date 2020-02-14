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Процедуру голосования по поправкам в Конституцию впишут в законопроект во втором чтении

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Поправка о процедуре общенародного голосования о предложенных изменениях в Конституцию уж готова, ее скоро внесут в Госдуму и она будет рассматриваться вместе с президентским законопроектом во втором чтении. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по поправкам сенатор Андрей Клишас.

Изменение Конституции

"Там будет описан весь порядок проведения общероссийского голосования", - пообещал он на расширенном совещании в Совете Федерации.

В ней будет сказано, что общероссийское голосование является обязательным условием для вступления поправок в силу, что поправки вступают в действие в случае их поддержки на общенародном голосовании.

"И тогда президент издает специальный акт, которым включает эти поправки в текст Конституции. То есть ставит свою окончательную подпись после того, как будут известны результаты общероссийского голосования", - сказал Клишас.

Президент Владимир Путин еще 15 января предложил не только внести в Конституцию изменения, но и дать гражданам возможность проголосовать за них. Законопроект с поправками он внес в Госдуму 20 января, 23 января он был принят в первом чтении. Ко второму чтению в Госдуму и рабочую группу по подготовке поправок поступило более 500 предложений, второе чтение в результате решили отложить, однако до сих пор неясно, в каком формате пройдет голосование. Известно только, что поправки выставят на голосование одним пакетом.

Путин 13 февраля на встрече с рабочей группой пообещал поручить Центризбиркому организовать этот плебисцит, в ЦИК до сих пор не начинали эту работу, так как не имели для этого законных оснований. Президент также высказал мнение, чтоб голосование должно пройти в будний день, который для этого нужно объявить выходным, причем, не вычитать затем этот день из каких-либо праздников.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в интервью "Коммерсанту" сказала, формат голосования определит парламент, но по масштабу оно будет похоже на президентские выборы. Она отметила, что текст поправок в бюллетень не поместится, поэтому ЦИК разработает мобильное приложение, через которое можно будет скачать полный пакет и изучить его.

Андрей Клишас Конституция Совет Федерации Госдума

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