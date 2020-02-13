Рабочая группа отложила обсуждение всех поправок в преамбулу Конституции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Все предлагаемые для включения в преамбулу Конституции вопросы пока отложены, сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменению Основного закона, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

"Нет ясности, будем ли ее (преамбулу - ИФ) трогать. Мнения юристов расходятся", - сказала Хабриева в четверг "Интерфаксу".

Ранее в феврале сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас заявил, что пока нет четкого понимания, возможно ли изменить преамбулу Конституции и есть ли в обществе консенсус по этому поводу.

"Авторы Конституции 1993 года, скажем так, забыли о преамбуле, и у нас четко сейчас не написано - можно ее поменять, нельзя ее поменять, в каком порядке ее менять, если можно", - сказал член Совфеда. Он предположил, что за решением этого вопроса, возможно, придется обращаться в Конституционный суд.

Об идее изменения преамбулы Основного закона РФ стало известно в январе. "Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу Конституции. Мы отдельно это обсудим", - сказал Клишас журналистам в четверг по итогам заседания рабочей группы", - сообщил Клишас 23 января.