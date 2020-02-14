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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19

ГНЦ "Вектор" зарегистрировал тест-систему для коронавируса Covid-19
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Новосибирский ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" зарегистрировал в России разработанную им тест-систему на выявление РНК уханьского коронавируса Covid-19 методом полимеразной цепной реакции. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Новый коронавирус в Китае

В "Векторе" говорили, что разработали две тест-системы для определения коронавируса, а еще работают над созданием вакцины, которую планируют испытать к июню.

ГНЦ "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, лихорадки Марбурга, SARS, натуральной оспы и других. Организация была создана в 1974 году как закрытый институт и сначала создавала вакцины и средства защиты от бактериологического и биологического оружия.

"Вектор" является единственной за Уралом организацией, которая имеет сертификат GMP (надлежащая производственная практика) для производства вакцин.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Новосибирская область Кольцово ГНЦ Вектор Китай

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