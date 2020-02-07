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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:47

ВОЗ включила российский центр вирусологии "Вектор" в реестр по коронавирусу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения официально включила российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в реестр европейских лабораторий, содействующих в диагностике заболевания.

В твиттере постпредства России при ООН в Женеве отмечается, что ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора разработал две современные тест-системы по диагностике нового коронавируса.

29 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ ведутся работы по созданию вакцины. "Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числе в новосибирском "Векторе", сейчас ведутся", - сказала вице-премьер.

Она также отметила, что осуществляется взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и Китаем. "Реагируем на те рекомендации, которые нам коллеги представляют", - добавила вице-премьер.

ВОЗ

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