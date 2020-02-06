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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Китай так и не предоставил российским медикам живой штамм коронавируса

Китай так и не предоставил российским медикам живой штамм коронавируса
Коронавирус нового типа 2019-nCoV
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что медики из России, отправленные в Китай, пока не получили живой штамм коронавируса 2019-nCoV.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", она заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.

В какой срок планируется получить штамм, она не уточнила.

Ранее Минздрав России пояснил, что для создания и тестирования вакцины от нового китайского коронавируса ученым нужен его живой штамм. Вместе с тем, китайская сторона пока его не предоставила, опубликован лишь его геном.

Что касается двоих граждан КНР, зараженных коронавирусом и находящихся в РФ, то вычленить у них штамм вируса оказалось невозможно. У них заболевание протекает в легкой форме.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 06 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Татьяна Голикова

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