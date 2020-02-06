Китай так и не предоставил российским медикам живой штамм коронавируса

Коронавирус нового типа 2019-nCoV Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что медики из России, отправленные в Китай, пока не получили живой штамм коронавируса 2019-nCoV.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", она заверила, что работа в этом направлении будет продолжена.

В какой срок планируется получить штамм, она не уточнила.

Ранее Минздрав России пояснил, что для создания и тестирования вакцины от нового китайского коронавируса ученым нужен его живой штамм. Вместе с тем, китайская сторона пока его не предоставила, опубликован лишь его геном.

Что касается двоих граждан КНР, зараженных коронавирусом и находящихся в РФ, то вычленить у них штамм вируса оказалось невозможно. У них заболевание протекает в легкой форме.