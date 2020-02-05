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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:04

Британские ученые сообщили о прорыве в разработке вакцины против коронавируса

Британские ученые сообщили о прорыве в разработке вакцины против коронавируса
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ученым в Великобритании удалось добиться прорыва в разработке вакцины против нового коронавируса, и ее испытания на животных должны начаться в начале следующей недели, сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на профессора Робина Шэттока из Имперского колледжа Лондона.

"Обычные подходы занимают как правило не менее двух-трех лет прежде, чем дойдем до клинических (испытаний - ИФ). А мы преодолели эту стадию в лаборатории за 14 дней, получив возможный образец (лекарства - ИФ)", - сказал ученый.

Новый коронавирус в Китае

"У нас будет (образец вакцины - ИФ) - в варианте для животных - к началу следующей недели. Мы срезали эту часть пути", - продолжил он. Он отметил, что в случае удачных испытаний и достаточного финансирования вакцину можно будет испытывать на людях этим летом.

Sky News напоминает, что вакцина против вируса атипичной пневмонии (SARS-CoV), который, по мнению ряда исследователей, схож с новым коронавирусом, ранее не была доведена до конца из-за того, что вспышка SARS-CoV в свое время сошла на нет.

В свою очередь Шэтток предупредил, что, хотя распространение нового коронавируса может пойти на спад летом, существует угроза возникновения второй волны заболевания. В связи с этим, заключил профессор, наличие вакцины было бы полезно.

Ранее в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что разработка вакцины от нового коронавируса находится в процессе, и займет 8-10 месяцев. При этом министр подчеркнул, что озвученные сроки - "это только начальная стадия без клинических испытаний".

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

Прибытие в РФ первого борта из Уханя

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Автобус, в котором находятся эвакуированные граждане РФ из Китая, на КПП лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель"Одна их комнат в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", в которой будут проживать эвакуированные граждане РФ
Робин Шэтток Имперский колледж Лондона Великобритания Китай

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