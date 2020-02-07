ФАС признала, что запас медицинских масок в РФ сократился

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба отметила сокращение запасов медицинских масок у оптовиков из-за возросшего спроса на них,

Но при этом в пресс-службе ФАС заявляют, что ажиотаж в аптеках наблюдается не во всех регионах.

Конкретных показателей снижения запасов масок в сообщении службы не приводится.

Отмечается, что значительный рост цен зафиксирован в 68 регионах. Наибольший рост на отдельные наименования масок зафиксирован в Ивановской области - почти в шесть раз (на 485%), в Тамбовской области - почти в пять с половиной раз (на 431%), в Ингушетии и Воронежской области - ровно в пять раз (на 400%), в Нижегородской и Мурманской области - в четыре с половиной раза (на 374% и 354% соответственно), в Московской области - в четыре раза (на 305%).

Ранее в пресс-службе ФАС со ссылкой на замруководителя службы Андрея Цариковского сообщили, цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.