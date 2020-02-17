Книжные магазины устроили забастовку солидарности с фигурантами дела "Сети"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В России несколько книжних магазинов 17 февраля объявили забастовку, а их сотрудники пообещали провести одиночные пикеты в поддержку осужденнных по делу "Сети" (запрещенная в России организация). Так они отреагировали на приговор суда в Пензе, который приговорил семь человек к срокам до 18 лет по этому делу.

Об этом говорится в объявлении книготорговцев в соцсетях, оно опубликовано в аккаунтах магазина "Пиотровский".

В протесте участвуют "Фаланстер" и "Маршак" в Москве, "Пиотровский" в Перми и Екатеринбурге, "Все свободны" и "Порядок слов" в Санкт-Петербурге, "Свидетель" в Туле, "Чарли" в Краснодаре и "Бакен" в Красноярске.

"Мы не можем промолчать. И как граждан, и как профессионалов нас тревожит судьба нашей страны, культуры, которым мы служим, - заявили они. - Надеемся, что друзья и посетители простят нас за неудобство, но по-другому поступить мы не можем".

Сроки, к которым приговорили подсудимых, книготорговцы назвали "немыслимыми": "Они в буквальном смысле ничего не сделали". По их мнению, приговор поставил перед всеми гражданами страны вопрос, "а правильно ли мы живем?"

"Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально "выбитыми" под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут "дать" 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись, - говорится в заявлении. - Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают?"

10 февраля в Пензе Приволжский окружной военный суд признал Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурвского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Кускова и Армана Сангынбаева виновными в участии в террористическом сообществе "Сеть". В зависимости от роли каждого их также признали виновными в покушении на сбыт наркотиков и незаконном приобретении боеприпасов и взрывчатки. Суд назначил им те сроки, которые просило обвинени.

Вину они не признали. Некоторые из них заявили, что дали признательные показания под пытками.

14 февраля у здания ФСБ на Лубянке прошла серия одиночных пикетов, в которых приняло участия несколько сотен человек.