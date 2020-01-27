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Суд отказался принять жалобу Дарьи Сосновской, избитой полицейским

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы, сославшись на неподсудность, отказался принять жалобу Дарьи Сосновской на бездействие СКР. Следователям она ранее жаловалась, что после акции 10 августа ее задержали полицейские и один ударил ее кулаком в живот. Об отказе суда сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

Протесты в Москве

По ее словам, жалоба в Басманный суд была подана в конце декабря. Отказ районного суда уже обжалован в Мосгорсуде.

10 августа в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. Затем полиция начала задержания, решив, что часть протестующих решили провести несанкционированное шествие после митинга. Среди задержанных была Сосновская.

На видео ее задержания сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет ее в живот. После этого она подала в СКР заявление о преступление. Она утверждала, что при погрузке в автозак ее также ударили по голове. Врачи нашли у нее два ушиба. Задержавшего ее полицейского она попросила проверить на превышение должностных полномочий с применением насилия. В СК ее жалобу передали в Росгвардию, оттуда - в МВД.

В ГУ МВД Москвы заявили, что по факту проводят служебную проверку.

На саму Сосновскую составили протокол о нарушении правил проведения публичной акции. Она вину отрицала. Таганский суд Москвы вернул ее дело в полицию.

МВД СКР Басманный суд Таганский суд Росгвардия Дарья Сосновская Мосгордума

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