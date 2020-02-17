Кремль не увидел причины вмешиваться в дело получившей удар в живот участницы акции протеста

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не будет вмешиваться в разбирательство между активисткой Дарьей Сосновской, получившей удар в живот на августовской протестной акции в Москве, и полицией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно об этом, неизвестно о каких-то планах по вмешательству, а главное, мы не считаем возможным какое-то вмешательство", - сказал Песков в понедельник журналистам, отметив, что "речь идет о разбирательстве, которое идет по линии соответствующих силовых ведомств". "Не думаю, что здесь возможно какое-то вмешательство президента", - добавил пресс-секретарь Путина.

На прошлой неделе адвокат Сосновской Татьяна Молоканова сообщила, что получила из столичного главка МВД ответ на свой запрос по поводу этого инцидента, "в котором сказано, что сотрудники полиции применили силу к Сосновской, чтобы не допустить неправомерных действий". Она намерена обжаловать этот ответ.

В ответе, который имеется в распоряжении "Интерфакса", в частности, говорится: "Установлено, вы принимали непосредственное участие в не согласованной с органами исполнительной власти акции, выкрикивали лозунги "Позор! Позор", вели себя эмоционально и агрессивно по отношении к сотрудникам полиции, оказывали активное сопротивление (...)"

"Именно поэтому сотрудник полиции, чтобы не допустить неправомерных действий сначала толкает вашу ногу и только потом толкает вас в область живота", - говорится в ответе московской полиции.

10 августа 2019 года в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг "Вернем себе право на выборы-3". Он собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации "Белый счетчик" - порядка 50-60 тысяч. Среди главных требований протестующих были допуск на сентябрьские выборы депутатов Мосгордумы независимых кандидатов, а также прекращение уголовных и административных дел против активистов, задержанных на несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа. По окончании митинга часть демонстрантов отправилась на "прогулку" по центру Москвы, которую полиция расценила как несанкционированное мероприятие. В ходе него Сосновская и была задержана.

Задержание девушки, съемка которого попала в интернет и была растиражирована в СМИ и соцсетях, получила широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как сотрудник полиции в маске и шлеме с опущенным забралом бьет Сосновскую в живот.